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Asgari ücret zammı belli oluyor! İşte Ocak 2023 zam tahminleri

Asgari ücret zammı komisyon toplantılarıyla belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından asgari ücret zammı son dakika açıklaması yapıldı. Yeni yıla kısa sayılı gün kalmasıyla asgari ücret zammı tahmini yapılmaya başlandı. İşte Ocak 2023 asgari ücret ile ilgili detaylar...

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  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Asgari ücret zammı için heyecan dorukta. Son olarak 14 Aralık günü gerçekleştirilen 2. toplantının ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığını belirtti. Gerçekleştirlecek 4. Asgari Ücret Komisyonu Toplantısının ardından nihai bir sonuca ulaşılacak. İşte 2023 Ocak yeni asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

    Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi. 
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2. TOPLANTISI TAMAMLANDI

    Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. Kavlak "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    "İŞVEREN DESTEĞİ TALEBİMİZİ YENİLEDİK"

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

    VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

    Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta yapmıştı.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Bilgin EYT'de kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. ''Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz'' dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

    Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

    Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL;
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.

    Net asgari ücretin 8.750 TL’ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL’ye yükselecek.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    ANKETTEKİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7.845 TL

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği anket sonuçları ilk toplantıda komisyona sunuldu. Ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536,30 TL, işverenlerin beklentisi 7.050,40 TL, işçi ve işveren dışındaki çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyunun beklentisi ise 7.845,50 TL olarak hesaplandı.

    Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL oldu.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.

    Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    “Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. Aynı soruya cevap veren işverenlerin yüzde 68.8’i işsizliği artıracağını söyledi.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
  • Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

    ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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