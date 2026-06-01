        Haberler Bilgi Gündem ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2026: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? 2026 asgari ücret ne kadar? 2026 Asgari ücret kaç TL?

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 17:30 Güncelleme:
        Milyonlarca çalışan ve emekli, asgari ücrette yapılabilecek olası ara zamma kilitlenmiş durumda. Önümüzdeki günlerde açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte, Temmuz ayında asgari ücrete ek artış olup olmayacağı ve olası zam oranının ne seviyede gerçekleşeceği netleşecek.

        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılının başında yapılan düzenlemeyle birlikte asgari ücrette yüzde 27 oranında artış gerçekleştirildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni rakamlara göre net ve brüt asgari ücret şöyle belirlendi:

        Net asgari ücret 28.075,50 TL olurken, brüt asgari ücret 33.030,00 TL olarak açıklandı.

        TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

        Nisan ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 4,18 seviyesinde gerçekleşmesi ve yılın ilk dört ayında toplam artışın yüzde 14,64’e ulaşması, alım gücündeki erime nedeniyle çalışanlar arasında “ara zam” beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

        Buna karşın hükümet cephesinden gelen açıklamalar, şu an için böyle bir düzenleme üzerinde çalışma yapılmadığını gösteriyor.

        Memur-Sen’in talepleri ve kamuoyundaki beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise net bir mesaj verdi. Güler, dar ve sabit gelirli kesimlere destek verdiklerini vurgulamakla birlikte, mevcut durumda herhangi bir zam hazırlığının bulunmadığını şu sözlerle ifade etti:

        “Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; bunu ifade etmek isterim. Biz her zaman dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.”

