Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?
Temmuz ayı için geri sayım sürerken, asgari ücrette zam tartışmaları başladı. Normal şartlarda yılda bir kez ocak ayında zam yapılan asgari ücrete, zaman zaman temmuz ayında da enflasyon verileri dikkatte alınarak zam gelebiliyor. Bu kapsamda milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" İşte 2025 Temmuz asgari ücret ara zammına ilişkin yapılan son açıklamalar...
Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, genellikle üçüncü toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından açıklanmaktadır. Hatırlanacağı gibi ocak ayında, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş net asgari ücret, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, "Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
TÜRK İŞ: YOKSULLUK SINIRI 81 BİN TL'Yİ GEÇTİ
Türk-İş, mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL'ye, Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 32.463,07 TL 'ye yükseldi.
TÜRK-İŞ'in verilerine göre Mayıs 2025 itibariyle Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET