TÜRK-İŞ'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ: 7 BİN 785 LİRA

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık ve 14 Aralık'ta yapacağı toplantılar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Atalay, TRT Haber'de asgari ücret konusunda değerlendirmeler yaptı.

Ergün Atalay, sunucunun sorduğu, "4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli rakamı 7 bin 785 TL olarak açıkladınız. Bu rakamın altında bir rakam masada kabul edilebilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizim adımıza kabul edilmesi mümkün değil. Altını kabul etme şansımız sıfır. Sonra bize demezler mi, siz böyle bir rakam açıklıyorsunuz, sonra bunun altına imza atıyorsunuz diye. Bu işin içinde olmayız. Kırmızı çizgi o rakam. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma bakanının niyetinden şüphem yok. İşçi, dar gelirli, esnaf, kasaba gidiyor, markete gidiyor... Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Ülkeyi yönetenler ve işveren sendikasının bunları göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra duracağımız yeri biliyoruz. Önce bir rakamları görelim. Ondan sonra konuşalım. Bu rakam kırmızı çizgi, Türkçesi bu. Bu rakamın altında masada olmayız."