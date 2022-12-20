OY BİRLİĞİ SAĞLANACAK MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet 5’er kişilik üye ile temsil ediliyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Komisyon, 2000 yılından bu yana belirlenen 23 asgari ücretten 6’sını oybirliğiyle, 17’sini ise oy çokluğuyla karara bağladı. Oy çokluğu ile karar alınan komisyon toplantılarının 2’sinde işveren kesimi, 15’inde ise işçi kesimi muhalif kaldı.

Komisyondaki işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, daha önce yaptığı açıklamada, “Sırtımızda yumurta küfesi yok. Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa, ‘bunu imzalayacaksın’ diye zorlayan da yok. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa bunun altına imza atmayız” dedi.