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Asgari ücret zammında rakamlar şekilleniyor! Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3.toplantısında!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3.toplantısında işçi, işveren ve hükümetin rakamları değerlendirilecek. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre toplantıdan sonra yeni asgari ücret zammında uzlaşmaya varılacak. İşte, 2023 asgari ücret zammı son durum...

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  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammını belirlemek için üçüncü kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre 3.toplantının ardından asgari ücret zammı karara bağlanacak. DİSK 13 bin 200 lira talebinde bulunurken işvereni temsil eden TİSK ise makul asgari ücret zammı çağrısında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ankete göre ise yeni asgari ücret zammı 7 bin 845 TL olarak hesaplandı. 20 Aralık günü gerçekleştirilecek toplantının ardından "Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt bulmuş olacak. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3.KEZ TOPLANIYOR!

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık saat 14.00'da yapılacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    "TOPLANTIDAN SONRA UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralık salı günü saat 14.00’te üçüncü kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” dedi.

    Komisyon toplantısından sonra asgari ücret kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    DİSK'TEN 13 BİN 200 TL TALEBİ!

    Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK – İŞ, 7.785 TL’lik açlık sınırını, pazarlık başlangıç rakamı olarak açıkladı. HAK – İŞ insan onuruna yaraşır bir asgari ücret talebinde bulunurken rakam telaffuz etmedi. DİSK ise asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını istedi. Komisyonda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise “makul asgari ücret” çağrısında bulundu.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    CHP'NİN TALEBİ 10.128 TL

    Üç büyük kent başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini elinde bulunduran CHP, asgari ücretin 10.128 TL olması gerektiğini açıkladı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: 7 BİN 845 TL

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    OY BİRLİĞİ SAĞLANACAK MI?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet 5’er kişilik üye ile temsil ediliyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Komisyon, 2000 yılından bu yana belirlenen 23 asgari ücretten 6’sını oybirliğiyle, 17’sini ise oy çokluğuyla karara bağladı. Oy çokluğu ile karar alınan komisyon toplantılarının 2’sinde işveren kesimi, 15’inde ise işçi kesimi muhalif kaldı.

     

    Komisyondaki işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, daha önce yaptığı açıklamada, “Sırtımızda yumurta küfesi yok. Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa, ‘bunu imzalayacaksın’ diye zorlayan da yok. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa bunun altına imza atmayız” dedi.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

    Komisyonun önceki toplantılarında işçi, işveren veya hükümet tarafından masada ücret rakamı telaffuz edilmedi. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre, bugünkü toplantıda taraflar rakamlarını söyledikten sonra karara bağlanacak.

     

    Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine bu yılın başından itibaren son verildi. Belirlenecek brüt ücretten sadece yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. İşveren ise brüt ücret üzerinden yüzde 15,5 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece işverenin maliyeti brüt asgari ücretin yüzde 17,5 üzerinde olacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    Net asgari ücretin 8000 TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4.253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8.500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

     

    Net ücretin 9000 TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
    Asgari ücret ne olacak?
    Birim: TL Mevcut Muhtemel artış senaryoları
    Brüt asgari ücret 6.471 9.412 9.706 10.000 10.294 10.588
    SGK primi işçi payı 906 1.318 1.359 1.400 1.441 1.482
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 65 94 97 100 103 106
    Net asgari ücret 5.500 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000
    SGK primi işveren payı 1.003 1.459 1.504 1.550 1.596 1.641
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 129 188 194 200 206 212
    İşverene maliyet 7.603 11.059 11.405 11.750 12.095 12.441
    Temmuza göre artış oranı (%)   45 50 55 59 64
    Ocak ayına göre artış oranı (%)   88 94 100 106 112
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    İŞVEREN DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

    İşverenin maliyetini azaltmak amacıyla 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere ayda 100 TL asgari ücret desteği sağlandı. 2016 – 2021 yılları arasında da aylık 75 – 100 TL tutarında asgari ücret desteği uygulandı.

    Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ilk toplantı sonrasındaki açıklamasında asgari ücretin artırılarak devam etmesini istediklerini söyledi. Yeni asgari ücret belirlenirken işverene yapılan desteğin devam edip etmeyeceği de belli olacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ay başındaki ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    BAKAN BİLGİN YÜZDE 50'YE KAPILARI KAPADI!

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak bu Bakan Bilgin'i çizdiği yüzde 50 sınırını aşıyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    İKİNCİ FORMÜL 

    Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette oralama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki artış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

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