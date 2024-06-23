Asgari ücrete ara zam var mı? 2024 Temmuz'da asgari ücret ek zammı olacak mı, açıklama var mı?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. En son Asgari ücret ocak ayında yapılan yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. Bakan Işıkhan Temmuz ayında asgari ücrete zam olmayacağını açıklasa da kamuoyunda beklentiler sürüyor. Peki Asgari ücrete ara zam var mı, Temmuz'da asgari ücret ek zammı olacak mı? İşte asgari ücret zammında son durum
Asgari ücrete ara zam gündemde kalmaya devam ediyor. Temmuz ayına yaklaşırken milyonların gündeminde Asgari ücrete ek zam olacak mı sorusunun yanıtı var. Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde asgari ücret temmuz ara zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama gelmişti. Peki Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, 2024 Asgari ücrete ara zam hakkında tüm detaylar
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Mevcut asgari ücret 2024 Ocak itibariyle yapılan zam sonrasında 20,002.50 TL'ye yapılan kesintiler sonrasında net 17,002.12 TL'ye yükseltilmişti.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.