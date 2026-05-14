Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ek zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı başında belirlenen asgari ücretin ardından gözler yeniden temmuz ayına çevrildi. Hükümetten ve ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar beklenirken, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni asgari ücret ne kadar olacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 asgari ücret ara zam beklentisine ilişkin son gelişmeler ve konuşulan zam senaryoları…
Temmuz ayına yaklaşılırken asgari ücret ara zammı yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte özel sektör çalışanları da asgari ücret için ek artış ihtimalini araştırıyor. Milyonlarca kişi “2026 asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücret kaç TL’ye yükselecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte asgari ücrette son durum...
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.