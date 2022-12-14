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Haberler Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı düşüyor - Son Dakika Ekonomi Haberleri
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Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı düşüyor

Asgari ücretin milli gelirden aldığı pay yeniden azalmaya başladı. 1980’li yıllarda kişi başına milli gelirin yüzde 35’ine kadar gerileyen asgari ücret 2000 yılından sonra yüzde 50 – 60 arasında seyretti. Bu yıl ise tekrar yüzde 50’nin altına düştü. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı düşüyor - Son Dakika Ekonomi Haberleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için bugün ikinci toplantısını yapacak. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında yapılacak toplantıda işçi heyetine TÜRK - İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren heyetine de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel sekreteri Akansel Koç başkanlık edecek. Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, kurumlarınca hazırlanan raporları ve ekonomik verileri komisyon üyeleriyle paylaşacaklar.

Geçen hafta yapılan ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerçekleştirdiği anket sonuçları açıklanmıştı. Ankette kamuoyunun asgari ücret beklentisi 7.845 TL olarak açıklanırken, işçilerin 7.536 TL, işverenlerin beklentisinin de 7.050 TL olduğu belirtilmişti.

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, masada pazarlığı 7.875 TL’den başlatacaklarını söyledi. DİSK 13.200 TL asgari ücret talebinde bulunurken, HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin evli, 2 çocuğu bulunan 4 kişilik aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. CHP ise asgari ücretin 10.128 TL olmasını istedi.

2000 yılından bu yana belirlenen 23 asgari ücretin 6’sında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin oybirliği, 15’inde işçi tarafının muhalefeti, 2’sinde de işveren tarafının muhalefeti ile karar alındı. Pevrul Kavlak, TÜRK – İŞ’in 40 yıldır asgari ücret görüşmeleri yürüttüğünü belirterek, “Eğer içimize sinen, vicdanımızın kabul ettiği, 2022 yılının başında olduğu gibi toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa elbette bunu seve seve imzalarız. Ama içimize sinmeyen bir şey olursa kesinlikle bunun altına imza atmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, zam fırsatçılığı yapanlara seslenirken, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETİN MİLLİ GELİRDEKİ PAYI GERİLEDİ

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken çeşitli karşılaştırmalar yapılıyor. Bunlar içinde asgari ücretin alım gücüne ilişkin karşılaştırmalar da yer alıyor.

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK – AR) yaptığı araştırmaya göre, 1974 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 17.875 TL iken asgari ücret aylık 1.200 TL, yıllık 14.400 TL oldu. Yıllık asgari ücret, kişi başına milli gelirin yüzde 80,6’sı oranında gerçekleşti. 1975-1977 yılları arasında yüzde 60-65 arasında seyreden asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı, 1978’de yüzde 75, yüzde 179’da ise yüzde 63 oldu.

Asgari Ücretin Kişi Başına Milli Gelire Oranı
Ortalama Aylık Brüt A. Ücret (TL/Ay) Ortalama Yıllık Brüt A.Ücret (TL/Yıl) Kişi Başına GSYH (TL/Yıl) A. Ücretin Kişi Başına GSYH'ye oranı (Yüzde)
1974 1.200 14.400 17.875 80,56
1975 1.200 14.400 23.185 62,11
1976 1.550 18.600 28.832 64,51
1977 1.800 21.600 36.137 59,77
1978 3.300 39.600 52.699 75,14
1979 4.700 56.400 90.146 62,57
1980 5.400 64.800 162.030 39,99
1981 8.467 101.604 238.835 42,54
1982 10.000 120.000 309.363 38,79
1983 16.200 194.400 399.941 48,61
1984 22.444 269.328 617.104 43,64
1985 28.744 344.928 960.353 35,92
1986 41.400 496.800 1.365.886 36,37
1987 57.825 693.900 1.964.145 35,33
1988 100.125 1.201.500 3.339.539 35,98
1989 167.250 2.007.000 5.774.550 34,76
1990 303.750 3.645.000 9.816.526 37,13
1991 375.250 4.503.000 15.474.435 29,10
1992 1.071.000 12.852.000 26.412.299 48,66
1993 1.885.875 22.630.500 47.109.280 48,04
1994 3.056.250 36.675.000 90.509.076 40,52
1995 5.602.500 67.230.000 178.823.931 37,60
1996 12.022.500 144.270.000 335.173.277 43,04
1997 24.688.125 296.257.500 644.595.794 45,96
1998 40.605.000 487.260.000 1.150.949.320 42,34
1999 85.837.500 1.030.050.000 1.694.562.495 60,79
2000 114.300.000 1.371.600.000 2.668.381.491 51,40
2001 143.448.750 1.721.385.000 3.794.405.173 45,37
2002 236.437.875 2.837.254.500 5.486.260.437 51,72
2003 306.000.000 3.672.000.000 7.068.968.865 51,95
2004 433.575.000 5.202.900.000 8.622.210.370 60,34
2005 489 5.868 9.940 59,03
2006 531 6.372 11.484 55,49
2007 574 6.888 12.653 54,44
2008 624 7.488 14.113 53,06
2009 680 8.160 13.970 58,41
2010 745 8.940 15.964 56,00
2011 817 9.804 18.928 51,80
2012 914 10.968 21.037 52,14
2013 1.000 12.000 23.946 50,11
2014 1.103 13.236 26.624 49,71
2015 1.238 14.856 30.056 49,43
2016 1.647 19.764 33.131 59,65
2017 1.778 21.336 39.019 54,68
2018 2.030 24.360 46.167 52,76
2019 2.558 30.696 52.316 58,67
2020 2.943 35.316 60.525 58,35
2021 3.577 42.924 78.764 54,50
2022 5.738 68.850 157.731 43,65

24 Ocak kararlarının alındığı ve 12 Eylül darbesinin gerçekleştiği 1980 yılında asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı 3’te 1 oranında azaldı ve yüzde 40’a düştü. 1980’li ve 1990’lı yılların tamamında söz konusu oran yüzde 30’lu, 40’lı seviyelerde seyretti. 2000’li yıllarda genel olarak yüzde 50’nin üzerinde olan asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı 2019 yılında yüzde 58,7, 2020’de yüzde 58,3 oldu. Geçen yıl yüzde 54,5 düzeyinde olan oran, 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki GSYH gerçekleşme tahminine göre bu yıl yüzde 43,7’ye geriledi. Brüt asgari ücret bu yıl nominal yüzde 81 oranında artmasına karşın yüksek enflasyon nedeniyle milli gelirdeki artışın gerisinde kaldığı için fark açıldı.

Asgari ücretin kişi başına milli gelir karşısındaki gerilemesi, asgari ücretlilerin alım gücünün azaldığını ortaya koyuyor.

TÜİK’in verilerine göre ise genel olarak ücretlilerin milli gelirden aldığı pay geriliyor. 2002 yılında yüzde 28,3 iken 2016 yılında yüzde 40,5’e çıkan emeğin milli gelirden aldığı pay bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25,3’e kadar düştü, üçüncü çeyrekte ise yüzde 26,3 olarak gerçekleşti.

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