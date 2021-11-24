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Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, öncelikli toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit etmek ve desteklemek amacıyla, sosyal girişimcilik ağına dört yeni sosyal girişimciyi kattı.

Yapılan açıklamaya göre, NewsLabTurkey’in kurucusu olan Sarphan Uzunoğlu, Kodluyoruz’un kurucusu Gülcan Yayla, İhtiyaç Haritasının kurucuları Ali Ercan Özgür ve Mert Fırat, Türkiye’den küresel Ashoka Fellowship Ağı’na katılan yeni Ashoka Fellowları oldu.

Arter ev sahipliğinde gerçekleşen Ashoka Gala etkinliğinde konuşan Ashoka Support Network Üyesi Galya Frayman Molinas, konuşmasında, kariyeri boyunca toplumsal ve ekolojik dönüşümün çeşitlilikten geçtiğine inandığını ve tekrar hayal kurma arayışında Ashoka ile yollarının kesiştiğini paylaştı.

Ashoka, toplumsal değişimin katalizörleri olan sosyal girişimcilere 41 yıldır ev sahipliği yapıyor. 93 ülkeden 3 bin 600'ü aşkın Ashoka Fellow’u, insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yürütüyor.

Ashoka Türkiye'nin ise, 30’a yakın aktif Ashoka Fellow’undan güç alarak sosyal girişimcileri desteklediği ve Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin kapasitesini artıran iş birliği ve projeler geliştirdiği kaydedildi.

Ashoka Türkiye ayrıca, çocukların fark yaratan becerilerini geliştirmek için öğretmen ve ebeveynleri; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturan projeler yürütüyor.