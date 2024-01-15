Aşık olduğumuzda vücudumuzda neler olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

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Şifa kaynağı

Genel Psikiyatri Arşivi'nde yayınlanan bir çalışmada, bilim insanları yaraların istikrarlı ve sevgi dolu bir ilişki içinde olan çiftlerde daha hızlı iyileştiğini buldular. Zorlu bir ilişkiye sahip olan kişilerdeki yara iyileşme hızı diğerlerine göre daha yavaştı. Kişinin üzgün, yalnız ya da istismara maruz kaldığı zaman ortaya çıkan pro-inflamatuar sitokinler düşünüldüğünde, bu bileşiğin varlığı, aşık olan insanlarda çok daha düşük olarak bulunduğu görülmüş.