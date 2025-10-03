Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Asırlık çınar ağaçları "kitap açtı" | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları bu yıl da "kitap açtı"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:33
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı'nın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınarlara binlerce kitap astı.

        Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi.

        Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı kitaplar kısa sürede toplandı.

        Bazı kişiler ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları almak için çaba gösterirken, bazıları birbirlerinden destek alarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Anadolu Mayası" temasıyla 4-12 Ekim'de düzenlenecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak.

        Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın başladığı seneden beri kentte ve çevre illerde beğenilen etkinlik olduğunu söyledi.

        Her geçen sene yayınevlerinin ve ziyaretçilerin sayısının arttığına dikkati çeken Büyükakın, "Bugüne kadar yaptığımız fuarlarda 8 milyon 400 bin ziyaretçimiz oldu. İnşallah bu sene de rekor senesi olacak" dedi.

        Büyükakın, fuarın ortak temasının "Anadolu Mayası" olduğuna değinerek, "Fuar, birliğimizin, beraberliğimizin, geleceğe dönük varoluş idealimizin ve kararlılığımızın göstergesi olacak. Bu temayla etkinliğimiz uluslararası boyutta da devam edecek. Kemal Sayar, onur konuğumuz olarak bizlerle olacak." ifadelerini kullandı.

        Fuarda yapılacak etkinliklerden bahseden Büyükakın, "İnşallah bu seneki etkinlik önceki senelerden daha da güzel olacak ve biz hemen bir sonraki senenin etkinliğini hazırlamaya başlayacağız. Kocaeli ve çevre illerdeki tüm kitapseverleri Kocaeli'nin en güzel etkinliğine davet ediyorum" diye konuştu.

        Büyükakın, bir gazetecinin Gazze'deki son durumla ilgili sorusu üzerine, oradaki katliamın acısını kalplerinde taşıdıklarını belirterek, "Orada masum çocuklar, anneler, insanlar var. Hayatımızın her safhasında yaptığımız tüm etkinliklerde aklımızın bir ucunda değil, tam ortasında Filistin'de, Gazze'de masum insanların yaşadığı soykırım var. Kelimelere dökülecek halde değil. İnsanlığın kendini unuttuğu, insanlığından utandığı tabloyla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

