Serie A'ya istediği başlangıcı yapamayan ve 6 maçta 10 puan toplayan Juventus, 7. maçında Cagliari'yi konuk etti. Maçın 38. dakikasında Alvaro Morata'nın pasında topla buluşan Cristiano Ronaldo rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Portekizli yıldız böylece Serie A'da karşılaştığı 22 takımın 21'ine karşı gol atmış oldu.

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde bir kez daha sahne alan Ronaldo skoru 2-0'a getirdi. Bu golün hazırlayıcısı ise milli futbolcumuz Merih Demiral oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak bu sezonki 3. galibiyetini aldı ve puanını 13'e yükseltti. Cagliari ise 10 puanda kaldı.