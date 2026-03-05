Canlı
        Haberler Gündem Güncel Asistanlarına cinsel saldırı iddiası! | Son dakika haberleri

        Asistanlarına cinsel saldırı iddiası!

        Konya'da özel bir diş kliniğinin müdürleri olan çiftin, asistanlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olay sonrası tutuklanan çift hakkında 49'ar yıla kadar hapis cezası istendi

        Giriş: 05.03.2026 - 14:41
        Asistanlarına cinsel saldırı iddiası!
        Olay, 2024 yılının haziran ayında Konya'nın Kulu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, özel diş kliniğinin müdürleri olan Hakan A. (49) ile eşi Sebahat A., (46), mesai arkadaşları Z.M.'ye (30) kendi evlerinde cinsel saldırıda bulundu.

        Zafer Samancı'nın haberine göre şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Adli Tıp raporunda, Z.M.'nin vücudunda Hakan A.'ya ait spermler ve DNA örneklerine rastlandığı, genç kadının iç çamaşırlarında da Sebahat A.'ya ait DNA profillerinin tespit edildiği belirtildi.

        49’AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

        Olay sonrası tutuklanan çift hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iki şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

        “EŞİMİ ALET ETMEYE ÇALIŞTIK”

        Söz hakkı verilen sanık Hakan A., “Z.M. olaydan 2 ay önce yanımızda çalışmaya başlamıştı. İşe başladığı zamanlarda Z.M. ile gönül ilişkimiz vardı. Olay günü evde benimle birlikte eşim Sebahat A. ve Z.M. bulunuyordu. Eşimle ben alkollüydük. Z.M. ise değildi. Sebahat A. eve geldiğinde bizi uygunsuz vaziyette yakaladı. Biz de aramızdaki ilişkiyi kendisine söyledik, normal karşıladı. Zaten amacımız da sorun etmesin diye eşimi bu işe alet etmekti. O gün her şey üçümüzün rızasıyla yaşandı" dedi.

        “İŞE GELMESİ İÇİN İKNA EDİYORDUM”

        Sanık Sebahat A. ise tutuklandığı için mağdur olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Olayla bir alakam yoktur. O gün alkol almıştık. Uyuyup kalmışım. Görüntülerdeki konuşmalarımı hatırlamıyorum. Ben Z.M.’yi bir ilişki yaşamak için değil, ertesi gün işe gelmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Beraatimi istiyorum." dedi.

        “VİDEOMU ÇEKİP TEHDİT ETTİLER”

        Mağdure Z.M. ise, “Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu. Hakan gözüme yumruk attı. 'Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız' diye tehdit ettiler. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşımı arayıp durumu anlattım. O da gelip beni aldı. Daha öncesinde Hakan ile aramda bir ilişki olmadı.” şeklinde konuştu.

        33,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Savcı sunduğu mütalaasında, her iki sanık hakkında “cinsel istismar”, “şantaj”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “tehdit” suçlarından 33,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

