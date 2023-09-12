Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteri Cemile bambaşka biri oldu! Pelin Ermiş'in son hali şaşırttı!
Bir zamanların unutulmaz yapımı Aşk-ı Memnu'yu izleyenlerin hafızalarına kazınmış Cemile karakterinin ardındaki isim, Pelin Ermiş, sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun son görünümü, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı!
Kanal D'de döneminin en etkileyici dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterini oynamış olan Pelin Ermiş, son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yenilenmiş tarzı ve dikkat çeken değişimiyle gündeme ünlü oyuncu, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı dönemde 20'li yaşlarının başında olan Pelin Ermiş, şimdilerde 40 yaşında.
Ünlü oyuncu Pınar Ermiş, son yıllarda görünümünde dikkat çeken bir değişim geçirdi. Saç stili, giyim tarzı ve makyajıyla farklı bir kimliğe bürünen Ermiş, bu değişimle hayranlarının beğenisini aldı. Ünlü isim tarzındaki yenilikleri sosyal medya hesabından sık sık sevenleriyle paylaşıyor.
İşte Pelin Ermiş'in son hali...
ESTETİK SORULARINA YANIT VERMİŞTİ
Bir süre önce tekrar estetik iddialarıyla gündeme gelmiş olan güzel oyuncu Pelin Ermiş, konuyla alakalı: "Ben iğneden bile korkarım. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım." şeklinde bir açıklama yapmıştı.