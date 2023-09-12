Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteri Cemile bambaşka biri oldu! Pelin Ermiş'in son hali şaşırttı!

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Kanal D'de döneminin en etkileyici dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterini oynamış olan Pelin Ermiş, son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yenilenmiş tarzı ve dikkat çeken değişimiyle gündeme ünlü oyuncu, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.