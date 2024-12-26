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        Haberler Bilgi Magazin Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filminin konusu nedir? Aşk Tarifi oyuncuları kimler?

        Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filminin konusu ve oyuncuları

        Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filmi 26 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverle buluşuyor. Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı Lasse Hallström'un yönetmenliğini üstlendiği Aşk Tarifi filmi 2014 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Aşk Tarifi filminin konusu nedir? Aşk Tarifi oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detay Aşk Tarifi filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:44
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        Aşk Tarifi filmi, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Helen Mirren, Charlotte Le Bon ve Rohan Chand'ın üstlendiği film, Fransız bir köyde, birbirinin tam karşısında bulunan iki restoran arasındaki mücadeleyi konu almaktadır. Peki, Aşk Tarifi (The Hundred-Foot Journey) filminin konusu nedir? Aşk Tarifi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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        AŞK TARİFİ KONUSU

        Bombay'da yaşayan Hassan Haji, dedesinin işlettiği restoran sayesinde mutfakla çocuk yaşta tanışmış, bu ilgisini yeteneğiyle pekiştirmiştir. Şimdilerde genç bir adam olan Hassan, dedesinden kalan müesseseyi başarıyla işletirken beklenmedik bir trajedi nedeniyle Bombay'dan taşınmak durumunda kalır. Ailesiyle birlikte Fransa'nın bir kasabasına yerleşir ve işini burada devam ettirmek için hazırlıklara başlar, restoranını açar. Böylece bu yeni restoranın sunduğu egzotik Hint mutfağı kısa sürede bölge halkının dikkatini çeker. Bu nedenle de bölgenin prestijli restoranı Le Saule Pleureur'de bir telaş başlar. Şef Madame Mallory, yeni rakibi Hassan'ın kendinden daha yetenekli olduğunu fark etmiştir ve bu durum, aralarında esaslı bir rekabetin doğmasına neden olur.

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        AŞK TARİFİ OYUNCULARI

        Helen Mirren Rolü : Madame Mallory

        Om Puri Rolü : Papa Kadam

        Manish Dayal Rolü : Hassan Kadam

        Charlotte Le Bon Rolü : Marguerite

        Amit Shah Rolü : Mansur Kadam

        Farzana Dua Elahe Rolü : Mahira Kadam

        Aria Pandya Rolü : Aisha Kadam

        Michel Blanc Rolü : Mayor

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