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        Haberler Bilgi Gündem Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı 2024: MSB Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? 2024 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama

        Milli Savunma Bakanlığı 2024 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları için heyecan dorukta. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan asker adaylarının beklediği tarih geldi çattı. Nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyenler askerlik yerleri sorgulama e-Devlet ekranı araştırmalarına başladı. Sevk tarihleri de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte MSB askerlik yeri öğrenme adımları ile celp ve sevk tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:05
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        Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve sevk tarihleri açıklanmıştı. MSB takvimine göre, TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan asker adayları birliklerini bu hafta öğrenecek. Kasım celbi sınıflandırma sonuçları için belirlenen tarihin gelmesiyle beraber askerlik yeri sorgulama işlemleri hız kazandı. Peki, MSB askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2024 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı…

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        2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurmuştu.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

        Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

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        ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

        Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

        "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yükümlü Sevk Tarihleri

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 14 Kasım 2024

        Er (2'nci Grup) 12 Aralık 2024

        Er (3'üncü Grup) 09 Ocak 2025

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        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

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        Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

        Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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