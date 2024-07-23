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        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?

        Askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?

        Silahaltına alınacak vatandaşlar askerlik yerleri sorgulaması yapıyor. Askerlik görevini yerine getirecek gençler, askerlik yerleri açıklandığı takdirde e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor olacak. Peki 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:46
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        Askerlik yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?

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        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

        Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yükümlü Sevk Tarihleri

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 22 Ağustos 2024

        Er (2’nci Grup) 19 Eylül 2024

        Er (3’üncü Grup) 17 Ekim 2024

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        • Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
        • Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
        • Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
        • Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.
        • Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
        • 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
        • Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşa bileceklerdir.
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