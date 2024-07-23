Askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?
Silahaltına alınacak vatandaşlar askerlik yerleri sorgulaması yapıyor. Askerlik görevini yerine getirecek gençler, askerlik yerleri açıklandığı takdirde e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor olacak. Peki 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 22 Ağustos 2024
Er (2’nci Grup) 19 Eylül 2024
Er (3’üncü Grup) 17 Ekim 2024