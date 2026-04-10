        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 10 Nisan güncel baraj doluluk oranları: Ankara barajlarının güncel verileri netleşti!

        10 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Başkentte havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında Ankara barajlarındaki su miktarı geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, başkente su sağlayan barajların son durumu açıklandı. İşte 9 Nisan itibarıyla ASKİ barajlarının güncel durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Son zamanlarda su sıkıntısı ile gündeme gelen başkent Ankara’da en çok merak edilen konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Ankara’nın içme ve kullanma suyunu karşılayan barajlardaki seviyelerde yaşanan yükseliş, hem yetkililer hem de vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, barajların son durumu netlik kazandı. İşte 10 Nisan 2026 itibarıyla Ankara’daki baraj doluluk oranlarına ilişkin veriler...

        10 NİSAN ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 10 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde 38,02 olarak açıklandı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 68,89

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 32,28

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 65,06

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 72,15

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 54,33

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,71

        Peçenek Barajı: Yüzde 26,44

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
