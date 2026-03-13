ASKİ 13 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri yayınlandı!
Ankara barajlarının güncel durumu Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda Ankara baraj doluluk oranı her gün güncelleniyor. Ankara'ya su sağlayan barajlardan olan Kargalı ve Kesikköprü barajlarının su seviyesi yüzde 100 seviyesinde kaydedildi. Peki, 13 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
Ankara barajlarında son durum araştırmaları hız kazandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) her gün web sitesi üzerinden güncel verileri paylaşıyor. Kış aylarında başkentte etkili olan yağışların ardından Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının su seviyesi yükseliş gösteriyor. Bu kapsamda “13 Mart 2026 Cuma günü Ankara baraj doluluk oranı ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde...
ASKİ 13 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 13 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,34 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,89 seviyesinde ölçüldü.
ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Akyar Barajı: yüzde 47,45
Çamlıdere Barajı: yüzde 23,09
Çubuk 2 Barajı: yüzde 44,04
Eğrekkaya Barajı: yüzde 49,02
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,66
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 32,80
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20
Uludere Barajı: yüzde 36,445