Ankara barajlarında son durum araştırmaları hız kazandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) her gün web sitesi üzerinden güncel verileri paylaşıyor. Kış aylarında başkentte etkili olan yağışların ardından Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının su seviyesi yükseliş gösteriyor. Bu kapsamda “13 Mart 2026 Cuma günü Ankara baraj doluluk oranı ve aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde...