Ankara barajlarında güncel durum, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verileri ile netlik kazandı. Geçtiğimiz günler başkentte hakim olan sağanak yağmurlar sebebiyle barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “20 Şubat Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...