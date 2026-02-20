Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 20 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yüzde kaç oldu? Ankara barajlarında son durum

        ASKİ 20 Şubat baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankara barajlarının son durumuna dair araştırmalar hız kazandı. Şubat ayı boyunca etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükseliş gösteriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilerle Ankara barajlarının güncel durumu belli oldu. Peki, 20 Şubat 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:48
        Ankara barajlarında güncel durum, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verileri ile netlik kazandı. Geçtiğimiz günler başkentte hakim olan sağanak yağmurlar sebebiyle barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “20 Şubat Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        ANKARA 20 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 20 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 25,22 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 16,52 olarak ölçüldü.

        ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 41,04

        Çamlıdere Barajı: yüzde 22,02

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 34,53

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 43,72

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 30,42

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 28,46

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
