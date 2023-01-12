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Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu film mi oluyor?

Hem romanı hem de dizisiyle Türk sanat dünyasına damga vuran Aşkı Memnu, bu kez film olarak sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz konusu iddiaların ardından büyük bir yankı uyandıran gelişmeyle ilgili tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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  • Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu film mi oluyor? Farah Zeynep Abdullah...

    Türk televizyon tarihine damga vurmuş ve en çok izlenen dizilerden biri olmayı başaran Aşkı Memnu, bu kez film olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir heyecan yaratan haberin ayrıntılarını bir araya getirdik!
  • Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu film mi oluyor? Farah Zeynep Abdullah...

    AŞKI MEMNU YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

    Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Aşkı Memnu ile ilgili iddiaların ardından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, resmi Twitter hesabından "Bihter" paylaşımında bulundu!
  • Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu film mi oluyor? Farah Zeynep Abdullah...

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı film bir dijital platform için ve kitabın yayınlandığı döneme göre çekilecek. 

    Filmin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.
  • Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu film mi oluyor? Farah Zeynep Abdullah...

    REYTİNGLERİ ALT ÜST ETMİŞTİ!

    Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan “Aşk-I Memnu” dizisi 2008-2010 yıllarında yayınlanmış ve final bölümüyle reyting rekorları kırmıştı. Bihter’in unutulmaz ölüm sahnesinin damga vurduğu final bölümü tekrar bölümleriyle yeniden izleyenleri ekran başına kilitliyor.
  • Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu film mi oluyor? Farah Zeynep Abdullah...

    AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLERDİ?

    Kıvanç Tatlıtuğ - Behlül Haznedar

    Beren Saat - Bihter Yöreoğlu Ziyagil

    Nebahat Çehre - Firdevs Yöreoğlu

    Selçuk Yöntem - Adnan Ziyagil

    Zerrin Tekindor - "Matmazel" Deniz de Courton

    Hazal Kaya - Nihal Ziyagil

    Batuhan Karacakaya - Bülent Ziyagil

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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