Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Balcı'nın açıklmasına ilk tepki MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, zamla ilgili "Yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. Askıda ekmek projesini başlatıyorum" dedi. Pek; askıda ekmek projesi nedir? İşte; askıda ekmek projesi ile ilgili detaylar...

ASKIDA EKMEK

Askıda ekmek projesi, Türkiye'de aslında kökleri çok eskilere dayanan bir uygulama...

Askıda ekmek projesi şu şekilde işliyor;

Fırına gittiğinizde 2 ekmek parası ödüyorsunuz fakat 1 adet ekmek alıyorsunuz. Ekmekleri de satın alırken şunu diyorsunuz: İki ekmek birisi askıda. Ardından fırın sahibi sizin için askıya yani ekmeklerin biriktiği noktaya bir adet ekmek bırakıyor. Gün içinde ihtiyacı olan birisi gelip "Askıda ekmek var mı?" diye soruyor. Eğer askıda ekmek varsa bu kişi ekmeği herhangi bir ücret ödemeden alabiliyor.

Söz konusu zam sonrası ekmek fiyatları İstanbul'da;

200 gr.: 1 TL'den - 1.15 TL'ye

250 gr.: 1,25 TL'den - 1,5 TL'ye yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek Ücretleri ise şöyle:

250 gr.: 0,75 TL

250 gr. (Kepekli): 0,75 TL

300 gr. (Ramazan Pidesi): 1 TL

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