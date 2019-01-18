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"Ünlü, evli,Türk bir kadın 80 zengin Arap şeyhi ile yemek yeseydi ne derdiniz? Yanlış anlamayın, adam kabul etmiş gitmiş, iyi para vermişler, tamam! Kimseyi ilgilendirmez beni de ilgilendirmez. Ama aynı hareketi bir kadın yapsa ülkenin tepkisi ne olurdu? Dürüst olalım, erkeği yüceltiriz ama kadına takacakları sıfat belli..."