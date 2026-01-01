Aşkın Nur Yengi: 2026'da dünya barışı istiyoruz

Aşkın Nur Yengi, yeni yıl için geri sayımı Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle birlikte saydı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yengi, 2025'in kendisi için oldukça yoğun ve güzel geçtiğini belirterek; "Konserden konsere koştum" dedi.

2026 yılına büyük bir heyecanla hazırlandığını söyleyen şarkıcı, ayrıca sahnede her zaman renkli kostümler giydiğini ancak bu sefer siyah bir elbise tercih ettiğini ifade etti. Aşkın Nur Yengi, ardından; "Bakalım siyah bana uğur getirecek mi?" dedi.

Bu yıl kendisini dinlemeye gelemeyen eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı Bilginer'in, yeni yılı diğer aile fertleriyle birlikte geçirdiğini söyledi.

Daha sonra sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi, yeni yıla dair dileklerini; "2026 yılında dünya barışı istiyoruz. Herkes için sağlık, huzur ve bereket olsun. Kaygılar ve endişeler ömrümüzden ömür götürüyor. Gönlüm, tüm dünyanın barış içinde olması" sözleriyle ifade etti.