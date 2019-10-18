Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 40 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

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