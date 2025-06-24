Aslı Arıcan'dan 'Benim Bi Yalanım Var'

Aslı Arıcan, ilk şarkısı 'Çok'tan sonra müzikal yolculuğuna yeni bir adım daha ekledi; 'Benim Bi Yalanım Var'ın prodüktörü ise Ümit Kuzer.

Aslı Arıcan; "Klibin yapım sürecinde, çekilen videolar kare kare ayrıldı ve animasyon görüntüsü olması için kareler eksiltildi. Bu kareler baskı alınıp üzerine elle çizimler yapıldı, farklı malzemeler kesilip yapıldı. El yapımı bu görseller, tekrar taranarak dijital ortama aktarıldı ve montajlandı. Böylece, analog el emeğiyle dijital teknikler bir araya gelerek özgün, katmanlı ve dokulu bir animasyon ortaya çıktı" dedi.

Aslı Arıcan, ayrıca; "Ben videolar çekildikten sonra kurguya oturup klibimin ilk media aşmasını, ham halini hazırladım. Kare kare ayırdım, aradan bazı sahneleri çıkardım. Bu da animasyon etkisi verebilmek için. Sonra bu karelerin çıktısını alıp, üzerlerine elimle çizimler yaptım, kesip yapıştırdım, farklı malzemeler kullandım, bu en eğlenceli kısmı sanırım. Her şey deneyimlenebilir sonu gelmeyen bir yaratıcılık. Sonra bütün bu el yapımı parçaları tekrar tarayıp bilgisayara aktardım ve kurgu programında tek tek sahne sahne yerleştirdim" ifadelerini kullandı.