Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu hastalığı ne?
Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme gelirken, altıncı kez ameliyat olacağını duyurması hayranlarını endişelendirdi. Tedavi sürecine ilişkin duygularını içten bir paylaşımla dile getiren oyuncu, uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlık ve geçirdiği operasyonlara dair düşüncelerini samimi bir şekilde aktararak son durumunu gözler önüne serdi. Peki, Aslı Bekiroğlu’nun hastalığı nedir? Ünlü oyuncu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, merak edilenler...
ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında “Adı Mutluluk” dizisiyle başlayan Bekiroğlu, ardından birçok dizi, sinema filmi ve dijital platform projesinde rol alarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Bunun yanı sıra televizyon yarışmalarına katılarak ve çeşitli reklam kampanyalarında yer alarak da popülerliğini artırmıştır.
ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?
Aslı Bekiroğlu’nun sağlık süreci, başlangıçta rahminde tespit edilen miyomların alınması amacıyla planlanan rutin bir ameliyatla başladı. Ancak operasyon sırasında yaşanan beklenmedik bir komplikasyon, sürecin seyrini tamamen değiştirdi. Müdahale esnasında bağırsaklarında oluşan hasar, hem tedavi sürecini uzattı hem de fiziksel ve psikolojik açıdan daha zorlu bir dönemin kapısını araladı.
Kamuoyunda ''Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu?'' sorusu gündeme gelirken, geçirdiği miyom operasyonu sonrası yaşanan komplikasyonların sanatçının yaşamını ciddi şekilde etkilediği ortaya çıktı. Bekiroğlu, ameliyat sırasında meydana gelen bağırsak hasarı nedeniyle sonrasında toplam altı ayrı operasyon geçirmek zorunda kaldı ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.