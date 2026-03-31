Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Aslı Bekiroğlu hastalığı ne?

        Sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, altıncı kez ameliyat olacağını duyurarak hayranlarını endişelendirdi. Uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlık ve geçirdiği operasyonlara ilişkin duygularını samimi bir paylaşımla dile getiren ünlü oyuncu, tedavi sürecine dair son durumunu da takipçileriyle paylaştı. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı nedir? Ünlü oyuncu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme gelirken, altıncı kez ameliyat olacağını duyurması hayranlarını endişelendirdi. Tedavi sürecine ilişkin duygularını içten bir paylaşımla dile getiren oyuncu, uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlık ve geçirdiği operasyonlara dair düşüncelerini samimi bir şekilde aktararak son durumunu gözler önüne serdi. Peki, Aslı Bekiroğlu’nun hastalığı nedir? Ünlü oyuncu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, merak edilenler...

        2

        ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

        Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında “Adı Mutluluk” dizisiyle başlayan Bekiroğlu, ardından birçok dizi, sinema filmi ve dijital platform projesinde rol alarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Bunun yanı sıra televizyon yarışmalarına katılarak ve çeşitli reklam kampanyalarında yer alarak da popülerliğini artırmıştır.

        3

        ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

        Aslı Bekiroğlu’nun sağlık süreci, başlangıçta rahminde tespit edilen miyomların alınması amacıyla planlanan rutin bir ameliyatla başladı. Ancak operasyon sırasında yaşanan beklenmedik bir komplikasyon, sürecin seyrini tamamen değiştirdi. Müdahale esnasında bağırsaklarında oluşan hasar, hem tedavi sürecini uzattı hem de fiziksel ve psikolojik açıdan daha zorlu bir dönemin kapısını araladı.

        Kamuoyunda ''Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu?'' sorusu gündeme gelirken, geçirdiği miyom operasyonu sonrası yaşanan komplikasyonların sanatçının yaşamını ciddi şekilde etkilediği ortaya çıktı. Bekiroğlu, ameliyat sırasında meydana gelen bağırsak hasarı nedeniyle sonrasında toplam altı ayrı operasyon geçirmek zorunda kaldı ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
