ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Aslı Bekiroğlu’nun sağlık süreci, başlangıçta rahminde tespit edilen miyomların alınması amacıyla planlanan rutin bir ameliyatla başladı. Ancak operasyon sırasında yaşanan beklenmedik bir komplikasyon, sürecin seyrini tamamen değiştirdi. Müdahale esnasında bağırsaklarında oluşan hasar, hem tedavi sürecini uzattı hem de fiziksel ve psikolojik açıdan daha zorlu bir dönemin kapısını araladı.

Kamuoyunda ''Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu?'' sorusu gündeme gelirken, geçirdiği miyom operasyonu sonrası yaşanan komplikasyonların sanatçının yaşamını ciddi şekilde etkilediği ortaya çıktı. Bekiroğlu, ameliyat sırasında meydana gelen bağırsak hasarı nedeniyle sonrasında toplam altı ayrı operasyon geçirmek zorunda kaldı ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.