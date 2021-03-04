Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Geçtiğimiz ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu farkeden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.