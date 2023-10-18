Aslı Enver'den mutlu aile pozu! Ünlü oyuncuya binlerce beğeni geldi!
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi birçok başarılı projede yer alan Aslı Enver geçtiğimiz yıl evlenerek kendi yuvasını kurmuştu. Ünlü isim ailesiyle birlikte pozunu yayınladı!
Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Aslı Enver yaklaşık bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, üç ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Çift bir süre sonra ilk kez anne baba olma duygusunu yaşadı. Şimdilerde çiçeği burnunda bir anne olan Aslı Enver, zamanını kızıyla geçiriyor ve o anların birçoğunu sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.
Son olarak Disney Plus ekranlarında yayınlanan Arayış dizisinde Mehmet Günsür ile başrolü paylaşan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile çekildiği gönderisini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Aslı Enver'in eşi ve 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızı Elay ile çekildiği gönderisine sevenlerinden binlerce beğeni geldi.
İşte Aslı Enver'in son pozu...