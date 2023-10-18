Haberler Magazin Aslı Enver'den mutlu aile pozu! Ünlü oyuncuya binlerce beğeni geldi!

Aslı Enver'den mutlu aile pozu! Ünlü oyuncuya binlerce beğeni geldi! "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi birçok başarılı projede yer alan Aslı Enver geçtiğimiz yıl evlenerek kendi yuvasını kurmuştu. Ünlü isim ailesiyle birlikte pozunu yayınladı! Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:11 facebook

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Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Aslı Enver yaklaşık bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, üç ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Çift bir süre sonra ilk kez anne baba olma duygusunu yaşadı. Şimdilerde çiçeği burnunda bir anne olan Aslı Enver, zamanını kızıyla geçiriyor ve o anların birçoğunu sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.