Aslı Enver ile Murat Boz barıştı

22.11.2018 - 08:33 | Güncelleme:

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift, dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden görüşmeye başladı

  • 1 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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    2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

  • 2 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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    Bir süredir barıştıkları iddia edilen ikili, birlikteliklerine ikinci şansı verdi.

  • 3 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ile Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı.

  • 4 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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    Çiftin bu kararını yakın çevreleri ve ailelerininde olumlu yönde karşıladığı belirtildi.

  • 5 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 6 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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  • 35 Aslı Enver ile Murat Boz barıştı - Aslı Enver kimdir? - Murat Boz kimdir? - Magazin haberleri
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