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Aslı Enver, Berkin Gökbulak ile evlendi! Aslı Enver'in eşi hakkında merak edilenler

Ünlü oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlendi. Evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver'in eşi merak konusu oldu. İşte, Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak'ın biyografisi...

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  • Aslı Enver kimle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak dünyaevine girdi. Çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına otururken "Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi. İşte, Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak'ın yaşı, mesleği ve hayatı hakkında merak edilenler...
  • Aslı Enver kimle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    ASLI ENVER EVLENDİ!

    Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, evde aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
  • Aslı Enver kimle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?

    Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi.
  • Aslı Enver kimle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    ASLI ENVER'İN EŞİ BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

    Aslı Enver, Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.

    Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yapan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor.

    Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

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