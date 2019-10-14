Aslı Gibidir filmi oyuncuları kimler? Aslı Gibidir filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D izleyicilerini yerli filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Aslı Gibidir filmi nasıl? İşte Aslı Gibidir filmi hakkında yorumlar...

ASLI GİBİDİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır.

Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Kulübü.

ASLI GİBİDİR OYUNCULARI KİMLER?

Ali Yorgancıoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Aslı Gibidir, 2019 ocak ayında vizyona girmişti. Filmde Aslı İnandık’a başrolde Enis Arıkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Özyurtlu eşlik ediyor.