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        Haberler Objektife Takılanlar Aslıhan Doğan Turan'ın ailece tekne turu Cennet Koyu'nda devam ediyor - Magazin haberleri

        Aslıhan Doğan Turan'ın ailece tekne turu devam ediyor

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ailesiyle birlikte tekne tatilinin 10'uncu gününde Cennet Koyu'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:28
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        Arda Turan, teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un yeni sezon hazırlıkları için Bolu'daki kampta. Eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocukları ise Bodrum'daki tekne tatiline devam ediyor.

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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan, anne - babasıyla birlikte Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.

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        Aslıhan Doğan Turan, tatilin 10'uncu gününde ilk kez mayolu görüntülendi. Siyah renkli bir mayo giyen Turan, teknede güneş gözlüklerini çıkarmadı.

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        Gün boyunca çocuklarıyla ilgilenip annesi ve babasıyla sohbet eden Aslıhan Doğan Turan, denize girmedi.

        #Aslıhan Doğan Turan
        #arda turan
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