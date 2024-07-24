Aslıhan Doğan Turan'ın ailece tekne turu devam ediyor
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ailesiyle birlikte tekne tatilinin 10'uncu gününde Cennet Koyu'nda görüntülendi
Arda Turan, teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un yeni sezon hazırlıkları için Bolu'daki kampta. Eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocukları ise Bodrum'daki tekne tatiline devam ediyor.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan, anne - babasıyla birlikte Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.
Aslıhan Doğan Turan, tatilin 10'uncu gününde ilk kez mayolu görüntülendi. Siyah renkli bir mayo giyen Turan, teknede güneş gözlüklerini çıkarmadı.