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"Asrın felaketini" yaşayan illerdeki cuma namazlarında dayanışma duası

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kılınan cuma namazlarında cemaat, enkaz altında kalan depremzedeler ve yitirilenler için dua etti.

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AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da cemaat, hasar görmeyen camilerin yanı sıra hasarlı camilerin bahçeleri ile yakınlarındaki açık alanlarda toplandı.

Malatya'da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namaz kılındı, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşlar namaz kıldığı sırada saat 13.01'de merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Kernek Camisini dolduran vatandaşlar, imamın uyarısı üzerine namazı cami dışında tamamladı.

HATAY

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde de depremden hasar gören Fatih Camisi'nin avlusunda cuma namazı kılındı.

Camiye gelenler, avluya serdikleri halı, kilim ve seccadelerin üstünde saf tuttu, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar deprem sonrası ilk cuma namazını Mehmet Akif Camisi içinde ve avlusunda eda etti.

ŞANLIURFA

İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde cuma namazında yüzlerce kişi saf tuttu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de bulunduğu cemaat, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, cuma hutbesinde çok büyük depremlerle sarsıldıklarını, dua ve umutla enkazların başında beklediklerini söyleyerek, depremzedelerin gözyaşlarının silinmesi için dayanışma içinde olunması gerektiğini söyledi.

Depremin etkilediği diğer illerde de camiler ve açık alanlarda toplanan cemaat, enkaz altındaki depremzedelerin sağ salim kurtarılması için dua etti, hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

KAHRAMANMARAŞ

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta camilerin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle cuma namazı, Türk Diyanet Vakfının Ayşe Gümüşer İlkokulunun bahçesinde kurduğu mescit çadırında kılındı.

Mardin Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ali Hayri Çelik, hutbesinde "birlik zamanı" olduğunu belirterek cemaate dayanışma çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da depremden sonraki ilk cuma namazını kılmak için cemaat, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

Avluya serdikleri halı, kilim ve seccadelerin üstünde saf tutan vatandaşlar, namaz öncesi depremde hayatını kaybedenler, yaralı çıkarılanlar ve depremzedeler için dua etti.

Adana Sabancı Merkez Camisi'ni dolduranlar da enkaz altındakilerin sağ kurtarılması ve depremin etkilerinin hafiflemesi için dua etti.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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