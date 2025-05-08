Assetto Corsa sistem gereksinimleri nelerdir? Assetto Corsa kaç GB boş alan istiyor?

Assetto Corsa, sade görünümünün arkasında oldukça detaylı ve gerçekçi bir yarış deneyimi barındırıyor. Oyunu çalıştırmak için gereken sistem gereksinimleri, ne kadar RAM, hangi ekran kartı, kaç GB boş alan gerektiği gibi soruların cevabını bu yazıda açıklıyoruz. Hazırsanız dijital pit alanına adım atabiliriz.

ASSETTO CORSA KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

Assetto Corsa, ilk bakışta hafif bir oyun gibi dursa da içerdiği yüksek çözünürlüklü pistler, araç modellemeleri ve ses verileri nedeniyle belirli bir depolama alanı ister. Oyunun temel kurulum boyutu ortalama olarak 15 GB civarındadır. Ancak çeşitli modlar, özel araç paketleri ve pist eklentileri yüklendikçe bu alan 30 GB seviyelerine ulaşabilir. Özellikle modlama ile uğraşmayı sevenler için daha fazla boş alan bırakılması önerilir.

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Kurulum için HDD yeterli olsa da, SSD üzerinde kurulduğunda Assetto Corsa’nın yükleme süreleri belirgin şekilde kısalır. Menü geçişleri, pist yüklemeleri ve araç seçimleri daha akıcı bir hâl alır.

ASSETTO CORSA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Oyun, esnek yapısıyla düşük donanımlı sistemlerde de çalışabilir. Ancak minimum sistem gereksinimlerinde görsel kaliteden ve bazı detaylardan feragat edilmesi gerekir. İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü (64-bit önerilir)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 veya benzeri bir çift çekirdekli işlemci

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 240 veya AMD HD 6570 (1 GB VRAM)

Depolama: 15 GB boş alan

DirectX: Sürüm 11 Bu yapılandırma, oyunun açılmasını sağlar; fakat yarış esnasında FPS düşüşleri veya gecikmeler yaşanabilir. Özellikle yapay zekâlı rakiplere karşı yarışırken takılmalar kaçınılmaz olabilir. ASSETTO CORSA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ REKLAM Daha stabil, yüksek çözünürlüklü ve detaylı bir deneyim isteyen kullanıcılar için önerilen sistem konfigürasyonu önemlidir. Bu seviyede sistemler, Assetto Corsa’nın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarır. İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4690 veya AMD FX-8350

RAM: 6 GB ve üzeri

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 580 (2 GB VRAM ve üzeri)

Depolama: SSD üzerinde 30 GB boş alan

DirectX: Sürüm 11 veya üstü Bu sistemle 60 FPS üzeri akıcı bir deneyim yaşamak mümkün olur. Özellikle çoklu araçlı yarışlarda performans farkı belirgin şekilde hissedilir. GRAFİK VE FİZİK MOTORUNUN DONANIMA ETKİSİ Assetto Corsa, grafiksel olarak günümüz oyunlarına göre mütevazı görünse de fizik hesaplamaları açısından oldukça yoğun bir yapıdadır. Süspansiyon hareketleri, lastik tepkileri, frenleme dengesi gibi detaylar gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Bu da işlemci gücünü doğrudan etkiler.