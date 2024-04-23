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        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa'da Unai Emery'nin sözleşmesi uzatıldı - Futbol Haberleri

        Aston Villa'da Unai Emery'nin sözleşmesi uzatıldı

        İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı. Daha önce Almeria, Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Villarreal'de çalışan Emery, 2022'de Aston Villa'nın başına geçti. Düşme hattında aldığı Aston Villa'yı ayağa kaldıran Emery, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:29
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        Emery'nin sözleşmesi uzatıldı!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı.

        Aston Villa Kulübü, 52 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Daha önce Almeria, Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Villarreal'de çalışan Emery, 2022'de Aston Villa'nın başına geçti.

        Düşme hattında aldığı Aston Villa'yı geçen sezon 7. sıraya taşıyan Emery, takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti almıştı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen Aston Villa, 34 haftası geride kalan Premier Lig'de ise 66 puanla 4. sırada yer alıyor.

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