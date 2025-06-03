Aston Villa'dan Nesyri hamlesi: Teklif yapılacak!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği En-Nesyri için İspanya ve İngiltere'den transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Faslı futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtilirken Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ise teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe ilk büyük transferini Sevilla forması giyen En-Nesyri ile yapmıştı.
İspanyol ekibinden 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı futbolcu ilk maçlarda eleştilerin odağında olurken ardından attığı gollerle yükselişe geçmişti.
Sezonu 30 golle tamamlayan En-Nesyri için ilk olarak devre arasında Suudi Arabistan ekipleriden teklif gelmişti fakat Fenerbahçe oyuncuyu kadroda tutmak istemişti ve transfer gerçekleşmemişti.
Sezon sonunda Fenerbahçe'nin yarıştan kopmasıyla tribünlerin tepkisine maruz kalan En-Nesyri'nin takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddialar arasındaydı.
İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN İLGİ VAR
İspanya'nın AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendireceğini iddia etti. Özellikle Sevilla'nın En-Nesyri'nin transferinde gelecekteki satıştan elde edilecek %10'luk payı beklediği kaydedildi.
EN BÜYÜK ADAY ASTON VILLA
Moroccoworldnews'in haberine göre Aston Villa, En-Nesyri'nin transferinde en ciddi aday konumunda.