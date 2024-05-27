Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile sözleşme yeniledi - Futbol Haberleri

        Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile sözleşme yeniledi

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Unai Emery, 5 yıl daha Aston Villa'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deneyimli teknik direktör Unai Emery, İngiliz ekibi Aston Villa'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Emery, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği, burayı evimiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

        Aston Villa, 52 yaşındaki İspanyol teknik adam yönetiminde Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Denizde kaybolmuştu! Gençten acı haber
        Denizde kaybolmuştu! Gençten acı haber
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı