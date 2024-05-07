Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken astrolog Meral Güven'den şaşırtan bir tahmin geldi.

Sosyal medya hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güven, "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor, bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.