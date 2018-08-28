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Aşure ayı, Aşure günü, Muharrem ayı ne zaman? 1 Muharrem ne zaman - 2018

Aşure ayı olarak da bilinen ve içinde Aşure gününü barındıran Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Kurban Bayramı'nın kutlandığı Zilhicce ayından hemen sonra geliyor? Peki; Aşure ayı, aşure günü ne zaman? 1 Muharrem 2018 ne zaman?

28.08.2018 - 17:03 | Güncelleme:

Aşure - Aşura (Onuncu gün) gününe sahiplik yapan Hicri Muharrem (Haram olan) ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte İslan dünyasında; Aşure ayı ne zaman? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman? 1 Muharrem 2018 ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki; Aşure ayı ne zaman? İşte cevabı...

AŞURE AYI NE ZAMAN?

Yaygın kullanımıyla Aşura - Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayı Hicri yani Kameri ayların ilki olup "Haram ay" anlamına gelmektedir. Muharrem ayı Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu ve aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayından sonra gelmektedir.
Aşure ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır...

Muharrem ayı aynı zamanda da Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan Muharrem ayının 10. günü olan Aşure (Aşure) İslam inancına göre çok önemli olaylara şahitlik etmiştir ve kutsal sayılmaktadır. Bu yıl Muharrem Ayı, 2018 yılında Eylül ayında başlayacaktır.

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem - 2018: 11 Eylül 201 Salı
10 Muharrem - 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe
Hicri yılbaşı - 2018: 11 Eylül 201 Salı
Aşure günü - 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

Aşura gününde ayrıca Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

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