Aşure günü 2018 yılı Kurban Bayramı sonrası, en çok araştırılan tarihler arasında yerini aldı. Zira, Aşure (Onuncu Gün) günü Hicri Muharrem ayı içerisinde yer alıyor. Muharrem ayı da Kurban Bayramı'nın yapıldığı Zilhicce ayından sonra geliyor. Bu nedenle her yıl Kurban Bayramı'nın ardından İslam Dünyası Muharrem ayını idrak etmeye hazırlanıyor. Bu yıl ise Muharrem ayı Eylül ayına denk geliyor. O nedenle Eylül ayının gelmesiyle birlikte Muharrem ayının tarihi de araştırılmaya başlandı.

Peki; Muharrem Ayı ne zaman? Muharrem ayı hangi gün başlıyor? Aşure günü ne zaman ve Hicri yılbaşı ne zaman başlıyor? İşte cevabı...

MUHARREM AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı kameri yanı Hicri takvimin ilk ayıdır. Muharrem ayı ayrıca İslam inancındaki 4 Haram Ay'dan da biridir. İslam inancına göre büyük hürmet gösterilen bu 4 ayda savaşmak kesinlikle yasaktır. Haram aylar sırasıyla şöyledir: Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhcicce... Hicri takvimin son ayı ise Zilhicce ayıdır. Hicri takvimin ilk ayı ise Muharrem ayıdır. Bu nedenle Kurban Bayramı'nın kutlandığı Zilhicce ayının hemen ardından gelen ay Muharrem ayıdır. Bu yıl Zilhicce Ayı 12 Ağustos günü başlayıp 10 Eylül günü sona erecek.

Muharrem Ayı ise 11 Eylül günü başlayacak ve 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Hicri Yılbaşı tarihi: 11 Eylül 2018 Salı

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETLERİ

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

Muharrem ayı ile ilgili bir hadis-i şerifte, Hz. Muhammed (S.A.V) ve bir sahabesi arasında yaşanan konuşma şu şekilde aktarılıyor:

Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.

Yine Tirmizî'de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

Muharrem Ayı içerisindeki en önemli gün ise Aşure günüdür. Aşure günü şu hadiseler meydana gelmiştir:

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

KERBELA HADİSESİ HER YIL AŞURE GÜNÜNDE ANILIR

Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN - 2018

Aşure günü yani onuncu gün adından da anlaşılacağı üzere Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk gelmektedir. 2018 yılında ise Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmektedir.

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem - 2018: 11 Eylül 201 Salı

10 Muharrem - 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı - 2018: 11 Eylül 201 Salı

Aşure günü - 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Muharrem Ayı içerisinde aşure tatlısı yapıp dağıtmak yaygın geleneklerden biridir. Peki; aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi..

AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

AŞURE MALZEMELERİ

* 2 su bardağı haşlanmış nohut

* 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

* 7 su bardağı toz şeker

* 1 kg haşlanmış buğday

* 1 su bardağı pirinç

* 150 gr kuru dut

* 150 gr kuru kayısı

* 150 gr kuru incir

* 150 gr kuru üzüm

* 5 adet elma

* 2 adet portakal

* 1 adet ayva

* 10 adet karanfil

* 2 yemek kaşığı gül suyu

SÜSLEMEK İÇİN;

* Nar

* Fındık

* Ceviz

* File Antep fıstığı

* Toz tarçın

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file Antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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