Asya Şampiyonlar Ligi'nde Kasım Süleymani krizi! Sepahan-El-İttihad maçı iptal edildi

4 Şurada Paylaş!









AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.