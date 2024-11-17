Reyhanlı'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, galericiler sitesinin demir kapısını çaldı.

Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden esnaf, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladı.

"HIRSIZLAR BURAYA SÜREKLİ GELİYOR, BİR ÇÖZÜM BULUNSUN ARTIK"

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, "Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen gün de kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.