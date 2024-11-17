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        Haberler Gündem Güncel At arabasıyla gelip, sitenin demir kapısını çaldıl | Son dakika haberleri

        At arabasıyla gelip, sitenin demir kapısını çaldılar

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla galericiler sitesine gelen hırsızlar, demir kapıyı çalıp gitti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:14
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        At arabasıyla gelip çaldılar
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        Reyhanlı'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

        Gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, galericiler sitesinin demir kapısını çaldı.

        Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden esnaf, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladı.

        "HIRSIZLAR BURAYA SÜREKLİ GELİYOR, BİR ÇÖZÜM BULUNSUN ARTIK"

        Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, "Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen gün de kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

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        #Hatay
        #hırsızlık
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