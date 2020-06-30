Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

ATA AÖF final sınav sonuçları 2020! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF Bahar Yarıyıl final sınavı sonuçları açıklandı. ATA AÖF final sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açıldı. İşte, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde

ATA AÖF

ATA AÖF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim öğrencileri TC kimlik numaraları ve şifrelerini sisteme girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte, ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2020

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bahar Yarıyıl Final Sınavı Sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav sonuçlarıyle ilgili henüz açıklama yapmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

ATA AÖF sınav giriş kuralları nelerdir?

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Başkent'te VillaBank operasyonu! - Haberler
GÜNDEMBaşkent'te VillaBank operasyonu!
Vauk Dağı Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı
GÜNDEMVauk Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı
Kurban Bayramı tarihi 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2020?
Son dakika haberi... 'Türkiye'nin Maldivleri' artık onlara emanet! - Haberler
GÜNDEM'Türkiye'nin Maldivleri' onlara emanet!
Son dakika FLAŞ açıklama! Bataklık Operasyonu başlatıldı! 9 ülkeyle ortaklaşa, 67 gözaltı - Haberler
GÜNDEMSoylu açıkladı! Bataklık Operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri! Adana'da fuhuş operasyonu! - Haberler
GÜNDEMAdana'da fuhuş operasyonu!
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu sorgulama! E-Devlet Pandemi başvuru sonucu için TIKLA
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika haberler! Trafikte terör estiren asker uğurlama konvoyu magandalarına ceza yağdı - Haberler
GÜNDEMAsker uğurlamadaki o magandalara ceza yağdı
Bakan Berat Albayrak 4’üncü kez baba oldu - Haberler
GÜNDEMBakan Albayrak 4’üncü kez baba oldu
Adana'da öğretmene 'çay bayat' kurşunu
GÜNDEMÖğretmene 'çay bayat' kurşunu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X