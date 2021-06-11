ATA AÖF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim öğrencileri TC kimlik numaraları ve şifrelerini sisteme girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte, 2021 ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler. Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.