ATA AÖF sınav sonuçları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ATA AÖF sınav soru ve cevapları, 11 - 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından yayımlanmıştı. Öğrencilerin gözü kulağı ise şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 ATA AÖF sınav soru ve cevapları...

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI

ATA AÖF sınav soru ve cevaplarına erişmek için, lms3.ataaof.edu.tr otomasyon sistemine girilmesi gerekiyor. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "sına soruları" sekmesine tıklanır. Ders başlığı üzerinden soru kitapçıklarına ulaşılır.

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçlarına yönelik Erzurum Atatürk Üniversitesi'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının 1 - 2 haftalık değerlendirmenin ardından açıklanması bekleniyor.