Merakla beklenen ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sınavları sona ermişti. Adaylar sınav sonuçlarını merak ediyorlardı. ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı.

ATA AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıkayarak öğrenci giriş ekranına ulaşmalısınız. Daha sonra T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ KILAVUZU

Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mu?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.