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ATA AÖF sınavı 1 - 2 Aralık'ta, belirlenen sınav merkezlerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından 3 Aralık Pazartesi günü soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmış, öğrenciler kendi cevaplarıyla doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışmışlardı. Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği açıklama dün öğleden sonra geldi ve ATA AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenilecek. Öğrenciler OBS'ye T.C. / Kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçları öğrenebilir.
ATA-AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 18 Aralık 2018 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.
ATA AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?
Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
ATA AÖF 2018 - 2019 AKADEMİK TAKVİMİ
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