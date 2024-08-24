ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve üç ders sınav tarihi belli oldu. Açıktan üniversite bitirmek için sınavlara hazırlanan adaylar bugün yaz okulu ve üç ders sınavına girecek. Yaz Okulu ve mezuniyet üç ders sınavları giriş belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirler. Peki bugün ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınav tarihi açıklandı. Sınava girecek adaylar günler öncesinden hazırlandı. Yaz okulu sınavından alınan not geçme notunu oluşturmaktadır. Dersten geçebilmek için alınan notun, minimum geçme notunun üzerinde olması gerekmektedir. Peki ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
ATA AÖF NE ZAMAN?
2023-2024 Öğretim Yılı kapsamında düzenlenecek olan ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları, 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Hakkında Bilgilendirme