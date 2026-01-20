Ata Demirer'den karlı havada yürüyüş

İstanbul'a karın düşmesi büyük sevince neden oldu. Kimi şehrin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışında kardan adam yaparken kimi de beyaza bürünen şehrin manzarasında keyif yaptı. Ünlü komedyen Ata Demirer de kendini dışarı atan isimlerden.

Soğuk havada yürüyüş yapan Ata Demirer, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"EN GÜZEL HAVA"

Ünlü komedyen çektiği fotoğraflarına "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel hava, mis..." notunu düştü.