Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ata Demirer'den karlı havada yürüyüş

        Ata Demirer'den karlı havada yürüyüş

        İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından komedyen Ata Demirer, soğuk havada yürüyüşe çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlı havada yürüyüş keyfi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'a karın düşmesi büyük sevince neden oldu. Kimi şehrin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışında kardan adam yaparken kimi de beyaza bürünen şehrin manzarasında keyif yaptı. Ünlü komedyen Ata Demirer de kendini dışarı atan isimlerden.

        Soğuk havada yürüyüş yapan Ata Demirer, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        "EN GÜZEL HAVA"

        Ünlü komedyen çektiği fotoğraflarına "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel hava, mis..." notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Reva'dan ''Bin kere ölmüşüm'' performansı!

        #Ata Demirer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...